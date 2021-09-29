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Общество29 сентября 2021 12:13

Самолет из Москвы экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия пассажирки

По прилете женщину ждала карета скорой помощи
Мария СОРОКИНА
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Самолет «Уральских авиалиний», совершивший вылет из Москвы в Барнаул, вынуждено посадили в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

Как рассказали изданию в пресс-службе авиакомпании, посадку пришлось совершить из-за того, что одной из пассажирок стало плохо. Женщине еще в самолете оказали первую помощь, а по прилете ее ждала карета скорой помощи.

После этого инцидента самолет отправился в обозначенном направлении. В настоящее время он уже прибыл в Барнаул.

Ранее сообщалось, что возобновлены прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу.