55-летний нижегородец приревновал сожительницу и до смерти избил соперника

55-летнего мужчину подозревают в случайном убийстве соперника в Дзержинске, сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следователей, инцидент произошел вечером 6 сентября на лестничной клетке в подъезде многоквартирного дома на улице Новомосковской.

-Подозреваемый, увидев в подъезде дома, где он проживал, свою сожительницу с другим мужчиной, из-за ревности стал жестоко избивать соперника. Неравнодушные очевидцы происходящего смогли прекратить противоправные действия подозреваемого, - сообщили в пресс-службе.

Пострадавшего 62-летнего мужчину с травмой головы доставили в городскую больницу. Медики боролись за его жизнь, но полученные повреждения оказались слишком серьезными. Мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемого задержали, он признал свою вину. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.