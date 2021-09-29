Первое заседание Заксобрания Нижегородской области VII созыва пройдет 5 октября

Первое заседание Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва состоится 5 октября. Об этом сообщает «НИА Нижний Новгород» со ссылкой на председателя регионального парламента Евгения Люлина.

Так, по словам Евгения Люлина, на первом заседании депутаты совместно выберут председателя, заместителей, сформируют комитеты и установят их общее количество. Скоро будет подготовлена повестка первого заседания.

На организационном совещании 28 сентября депутатам вручили временные удостоверения об избрании.

- Думаю, что это будет хороший качественный состав парламента. Работы предстоит много, времени на раскачку нет. Думаю, что все депутаты к этому готовы, - также в конце добавил он.

Ранее сообщалось, что названы имена депутатов Заксобрания Нижегородской области VII созыва.

По итогам выборов в региональный парламент вошли 25 депутатов, многие из них – из прошлого созыва. В частности, это Владимир Солдатенков, Василий Суханов, Юрий Лебедев, Андрей Тарасов, Юрий Балашов, Наталья Смотракова, Дмитрий Колыванов, Игорь Тюрин, Юрий Якимов, Дмитрий Малухин, Валерий Антипов, Александр Ефремцев, Антон Гребень, Александр Шаронов, Александр Табачников и председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

Напомним, выборы в Государственную думу и Законодательное собрание, которые проходили 17-19 сентября. Отдать свой голос можно было на 2 161 избирательном участке или с помощью электронного голосования.

Голоса нижегородцев на выборы в Госдуму РФ распределись следующим образом:

1. Единая Россия – 49,95%

2. КПРФ -19,21%

3. Справедливая Россия - за правду – 8,55%

4. ЛДПР – 7,14%

5. Новые люди – 5,18%

По всем одномандатным округам в Нижегородской области выиграли кандидаты от партии «Единая Россия».