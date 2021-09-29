Пять парков Нижнего Новгорода обработали от грызунов и клещей

Территории пяти парков Нижнего Новгорода прошла акарицидную обработку и дератизацию. Об этом сообщают дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.

Так, обработка от грызунов и клещей прошла в слудующих парках: Станкозавод, «Светлоярский», «Дубки», парк им. Я.М.Свердлова. Помимо этого, была обработана также и территории второго паркового озера.

- Очень важно, чтобы жители чувствовали себя комфортно и безопасно в рекреационных зонах. Поэтому мы периодически обрабатываем зеленые территории парков от грызунов и клещей, - подчеркнули в дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.

Напомним, что строительство павильона скейт-площадки со скалодромом и кресельного подъёмника у трамплинов началось на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Так, скейт-площадка станет частью большого физкультурно-оздоровительного комплекса, который построят около Печёрского монастыря.

А также, благоустройство Автозаводского парка начнётся в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии 16 сентября

Так, жители города спросили у губернатора, будут ли после масштабного преображения парка «Швейцария», благоустраивать другие популярные парки в разных районах Нижнего Новгорода.