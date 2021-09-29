Ольга Щетинина возглавила фракцию «Единой России» в нижегородском Заксобрании

Ольга Щетинина возглавила фракцию «Единой России» в новом созыве Заксобрания Нижегородской области. Соответствующее решение было принято на прошедшем 28 сентября заседании фракции.

- Ольга Щетинина - один из самых ярких и профессиональных представителей регионального отделения партии, - отметил губернатор Нижегородской области секретарь НРО «Единая Россия» Глеб Никитин. - При ее активном участии было разработано немало инициатив и проектов. Особое внимание она уделяет работе с жителями и экспертным сообществом.

Оценил новое назначение и председатель Заксобрания Евгений Люлин. Он уже прокомментировал новость об избрании Ольги Щетининой на пост руководителя фракции.

- Ольга Щетинина - очень деятельный, энергичный и сильный руководитель, тщательно вникающий во все вопросы, - отметил Евгений Люлин. - Нет сомнений, что она с этим справится на все 100%.

В состав фракции вошли 40 депутатов регионального парламента. В числе своих приоритетов они назвали социально-экономическое развитие области и повышение благосостояния жителей.