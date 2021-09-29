Самолеты и зенитные пушки отреставрировали в парке Победы

В 2021 в парке Победы отреставрировали самолеты и зенитные пушки. Всего в сумме преобразились десять экспонатов. Об этом сообщает нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности.

Среди отреставрированных объектов самолеты МиГ-23, МиГ-27, Л-29, а также зенитная установка и зенитные пушки.

По словам сотрудников музея, самое сложно было – отреставрировать самолет МиГ-27.

- С летательного аппарата была удалена краска, что позволит лучше изучить материалы, из которых он изготовлен. Фактически самолет должен стать своеобразной «учебной партой» для всех интересующихся устройством воздушного судна, - сообщили в музее.

Также, отдельно стоит обратить внимание на такие самолеты, как МиГ-23 и Л-29. Первый самолет участвовал в показательных выступлениях ВВС СССР во время посещения стран НАТО в 1978 году, а второй - Л-29 - имеет необычный серийный номер, который на единицу отличается от ведущего самолета группы «Реакторов». Предполагается, что их выпустили в одно время.

Напомним, что канатный подъемник за 210 млн рублей между площадью Сенной и набережной Гребного канала запустят к 1 октября 2021 года в Нижнем Новгороде.

Так, строительство нового канатного подъёмника обойдется в 210 млн рублей – деньги выделят из регионального бюджета.

В верхней части города он начнется от территории трамплина и колеса обозрения, а нижняя станция расположится в районе парка Победы.