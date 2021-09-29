Нижегородских работодателей ждут штрафы за отказ в самоизоляции беременным. Об этом сообщило правительство Нижегородской области, отвечая на вопросы в Instagram.

Так, в комментариях одна из нижегородок обратилась с вопросом – обязателен ли указ губернатора о самоизоляции для беременных. По ее словам, руководство школы, где она работает, понимает данный указ по-своему и отказывает ей в дистанционной работе.

- За невыполнение обязательных требований предусмотрен административный штраф в размере до 300 тысяч рублей, - ответили в правительстве Нижегородской области.

Напомним, что режим самоизоляции для беременных в Нижегородской области продлили до конца 2021 года. Такие изменения внес в свой указ о повышенной готовности губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно новым поправкам, работодатели должны перевести беременных сотрудниц на удаленный режим работы. По мнению главы региона, люди из группы риска по-прежнему подвержены опасности перед COVID-19.

Помимо этого в указе сохраняется рекомендация для работодателей перевести сотрудников в возрасте 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на удаленную работу.