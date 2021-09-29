Горячую воду и свет отключат на двух улицах в Нижнем Новгороде 29 сентября

Плановые отключения электричества и горячей воды произведены в Нижнем Новгороде 8 сентября. Как сообщается на сайте ГО ЧС по городу, в список отключений попали дома в двух районах:

Московский

С 8:00 до 17:00 отключено электричество в домах № 68, 70, 71, 72, 73, 75 по улице Березовской

Ленинский

С 13:00 до 16:00 приостановлена подача горячей воды по адресу улица Даргомыжского, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6.

Отмечается, что все отключения носят временный характер, и связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!