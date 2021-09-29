СК начал проверку по факту гибели мужчины при обвале грунта в Кстовском районе

По факту гибели 34-летнего мужчины при обвале грунта в Кстовском районе начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия случилась утром 28 сентября в частном секторе на улице Родниковой в деревне Афонино. Здесь, около одного из домов, трое мужчин проводили земляные работы.

- После того, как трактором была вырыта траншея, трое работников спустились в нее для выравнивания стен и дна котлована. В этот момент произошло обрушение грунта, который засыпал двух работников. Один из них с телесными повреждениями доставлен в больницу, его 34-летний напарник погиб, - рассказали в следкоме.

По факту произошедшего начата проверка: будет проведен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели. По результатам проделанной работы следователи примут процессуальное решение.