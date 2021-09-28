Закупка на строительство дома для пострадавших при взрыве на Краснодонцев приостановлена. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Так, причиной стало то, что компания ООО «Стройальянс» хочет оспорить результаты торгов на постройку дома для жителей взорвавшейся многоэтажки на улице Краснодонцев. Она отправила жалобу в Нижегородское ФАС.

В жалобе указано, что заявка победителя торгов, компании «Мостопроектстрой», не соответствует ряду условий конкурса, поэтому победу следует пересмотреть.

Действительно, ООО «Мостопроектстрой» специализируется на строительстве дорог, а не жилищном строительства. А также компания может заключать контракты только стоимостью не более 500 млн рублей. Сейчас Нижегородское управление ФАС приостановило закупку на строительство для проведения проверки по поступившей жалобе.

Напомним, что новый дом для пострадавших при взрыве газа на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода построят к 2024 году. Для строительства уже выбран подрядчик – им стало ООО "Мостопроектстрой"".

Новый дом для пострадавших жильцов появится на улице Героя Васильева, 31 в Автозаводском районе. По условиям контракта это должно быть 10-этажное здание на 104 квартиры.

А также, взрыв в доме на улице Краснодонцев признали ЧС регионального характера.

Собственники квартир пострадавшего дома добивались изменения статуса – дом признали непригодным для жизни и подлежащим сносу.

По мнению местных жителей, изменения статуса ЧС позволит ускорить снос аварийного здания. Их самое большое опасение - здание рухнет до определенного срока расселения в декабре 2023 года, и они останутся совсем без компенсаций.