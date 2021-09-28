В Нижегородской области подали в отставку заместитель губернатора и два министра. Об этом сообщает «Открытый Нижний» со ссылкой на правительство Нижегородской области.

Так, заявления об уходе в отставку написали заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков и министр правительства Денис Бакиев.

Примечательно, что все они одержали победу на выборах в сентябре 2021 года и были избраны в законодательное собрание.

Губернатор Нижегородской области пока не принял окончательного решения по данному вопросу – прекращать ли с ними трудовые отношения или нет.

Также, официальной информации о том, кто займет освободившиеся посты, до сих пор еще нет.

Напомним, что первое собрание депутатов Законодательного Собрания VII созыва пройдет 5 октября 2021 года.

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