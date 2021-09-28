Пенсионеры в Нижнем Новгороде смогут бесплатно посетить зоопарк 1 октября

В честь Дня пожилого человека в Нижнем Новгороде пенсионеры смогут совершенно бесплатно посетить зоопарк 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

- День пожилого человека уже стал доброй традицией для нашего зоопарка, и мы просто не можем в очередной раз не порадовать людей старшего поколения, не отдать им дань уважения. Мы надеемся, что посещение нашего зоопарка поднимет всем настроение, подарит положительные эмоции и придаст сил в это непростое для всех время, - заявил генеральный директор нижегородского зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин.

На входе необходимо будет предъявить пенсионное удостоверение, также при себе нужно иметь медицинскую маску.

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