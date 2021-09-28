Дорогу Городец – Зиняки – Кантаурово отремонтируют по нацпроекту «БКД»

Ремонт последнего участка дороги Городец – Зиняки – Кантаурово в Нижегородской области завершат в начале октября. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Работы стартовали еще в 2020 году и велись в четыре этапа, всего было четыре участка. Так, в 2020 году отремонтировали участок длиной 17,5 км, а в текущем году – еще 21 км, в сумме три участка.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, всего на ремонт этой дороги в Городецком и Борском районах выделили примерно 330 млн рублей.

- Национальный проект позволяет нам восстанавливать и приводить в нормативное состояние самые важные дороги в регионе. Здесь довольно плотный поток машин, особенно в выходные дни. И во время ремонта, который в этом году длился два месяца, автомобилисты писали мне в Instagram о сложностях, - рассказал Глеб Никитин.

Также он отметил, что данная дорога - частью большого маршрута - она соединяет сразу три районных центра с Нижним Новгородом и трассой на Киров. Дорогу было необходимо срочно восстановить, так как за 14 лет асфальтовое покрытие деформировалось, а также появилась высокая колея