Нижегородские аграрии в 2021 году вернули в производство более 20 тысяч гектаров сельхозземель Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сельхозпроизводители Нижегородской области в 2021 году вернули в производство более 20 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель. Об этом сообщает министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

- Для региона важно, чтобы аграрии возвращали сельхозугодия в оборот и смотрели на перспективу. Это повлияет на увеличение объемов производства сельхозпродукции, а также обеспечит занятость населения, - подчеркнул Николай Денисов.

Также по его словам, сельхозугодья, которые аграрии возвращают в производство, используются для выращивания зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей.

- Введение в оборот заброшенных земель – очень долгий процесс, который требует специализированной техники и финансовых вложений, - отметил Николай Денисов.

Министр также сообщил, что в текущем году по федеральной программе аграриям региона направлено 39,3 млн рублей субсидий на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий, которые позволили привести земельные участки в надлежащее состояние для выращивания на них сельхозкультур.

В общей сложности приобрели 32 единицы техники: трактора, зерновые и кормоуборочные комбайны. Общая сумма закупки составила 390,7 млн рублей.