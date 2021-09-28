Нижегородка завоевала «золото» на Первенстве мира по пауэрлифтингу в Швеции Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская спортсменка Анна Бардова завоевала золотую медаль на Первенстве мира по пауэрлифтингу, которое проходит с 23 сентября по 3 октября в шведском городе Хальмстад. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Анна Бардова занимается пауэрлифтингом с 13 лет, является мастером спорта России. В мае 2021 года стала победителем и рекордсменом Первенства России по пауэрлифтингу среди девушек до 18 лет в Суздале.

- Анна выступала одна от региона и победила с большим отрывом, — отметил президент Спортивной Федерации Нижегородской области по пауэрлифтингу Дмитрий Яшурин.

17-летняя нижегородка заняла первое место в дисциплине «классическое троеборье» с двумя рекордами в приседании, рекордом в жиме, двумя рекордами в тяге и рекордом в сумме.

Напомним, что 63 медали разного достоинства завоевали нижегородские спортсмены на чемпионате и первенстве ПФО по плаванию. Чемпионат и первенство ПФО по плаванию проходил в Саранске. В нем приняли участие более 600 спортсменов из 14 регионов России.