Нижегородская компания выкупила остров под строительство офиса для приема гостей

Тот самый остров. Фото: страница Игоря Червякова в Facebook.

Представительский офис одной из крупных нижегородских компаний появится на одном из островов на Волге на Борской стороне. Об этом сообщил риелтор Игорь Червяков в соцсетях.

По его словам, цена объекта существенно увеличилась, но покупатель все равно нашелся.

- Свой остров это мечта, некоторые к ней стремятся всю жизнь и олигархи тоже люди, они хотят обладать чем-то недоступным другим олигархам по соседству. Продавали мы этим летом один островок на Волге, в процессе продажи цена увеличилась больше чем в 3 раза от стартовой и потенциал роста еще не был до конца исчерпан, - заметил риелтор.

Владельца Червяков не раскрыл, но подчеркнул, что компания хорошо известна нижегородцам.

- Парни смотрят за горизонт происходящих вокруг процессов, заметных на обывательском уровне, - добавил он.

Корреспондент «Комсомолки связался с риелтором, чтобы узнать о планах нового владельца.

- Там планируется представительский офис одной нижегородской компании, где будут принимать своих гостей. Только на концепцию с проектированием они собираются потратить год, плюс стройка и в итоге что там и как получилось мы сможем увидеть через 2-3 года. Обещают удивить, - рассказал Игорь Червяков.

Какие именно объекты там будут — пока неясно, но, как заметил риелтор, обычно в таких ситуациях строят и гостевые дома, и соответствующую инфраструктуру для делопроизводства.

Ранее сообщалось, что остров на Бору выставлен на продажу за 50 миллионов рублей.