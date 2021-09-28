Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 15:52

Движение по Борскому мосту откроют 28 сентября

Ход ремонта переправы проверили руководители регионального Минтранса
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Движение по Борскому мосту откроют уже сегодня вечером, 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Руководители регионального Минтранса и Главного управления автодорог по поручению главы региона проверили ход ремонта старого Борского моста.

- Ремонт на Борском мосту начался в прошлый вторник. Минтранс откладывал его на осень, чтобы не ограничивать движение в разгар дачного и туристического сезона. Но асфальтовые работы требуют определенных погодных условий. Я поручил выполнить асфальтирование в максимально короткие сроки и к вечернему часу пик снять ограничения движения на Борском мосту, - отметил Глеб Никитин.

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев сообщил, что подрядчик уже уложил покрытие из щебеночно-мастичного асфальта на левой полосе.

Также уже отфрезеровали и подготовили правую полосу для устройства асфальтобетонного покрытия. В течение сегодняшнего дня, 28 сентября, асфальтовые работы планируют завершить.

На втором этапе уже отремонтируют все 17 стыковочные зоны с деформационными швами. Работы будут идти только в ночное время суток, протяженность ограждаемых участков - менее 150 метров. По предварительным подсчетам, ремонт будет идти около трех недель. При этом подрядчик отметил, что при вскрытии стыковочных зон с деформационными швами могут быть выявлены дефекты, которые потребуют дополнительного времени для устранения.

Напомним, что огромные пробки образовались на въезд в Нижний Новгород из-за ремонта Борского моста. В утренний час пик пробка из машин растягивается на 10 километров, людям приходится тратить в пути в несколько раз больше времени, чем обычно.

По состоянию на 8:50 23 сентября, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», пробка растянулась от моста и до самой развязки в Неклюдово.