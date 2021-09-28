Движение по Борскому мосту откроют 28 сентября

Движение по Борскому мосту откроют уже сегодня вечером, 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Руководители регионального Минтранса и Главного управления автодорог по поручению главы региона проверили ход ремонта старого Борского моста.

- Ремонт на Борском мосту начался в прошлый вторник. Минтранс откладывал его на осень, чтобы не ограничивать движение в разгар дачного и туристического сезона. Но асфальтовые работы требуют определенных погодных условий. Я поручил выполнить асфальтирование в максимально короткие сроки и к вечернему часу пик снять ограничения движения на Борском мосту, - отметил Глеб Никитин.

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев сообщил, что подрядчик уже уложил покрытие из щебеночно-мастичного асфальта на левой полосе.

Также уже отфрезеровали и подготовили правую полосу для устройства асфальтобетонного покрытия. В течение сегодняшнего дня, 28 сентября, асфальтовые работы планируют завершить.

На втором этапе уже отремонтируют все 17 стыковочные зоны с деформационными швами. Работы будут идти только в ночное время суток, протяженность ограждаемых участков - менее 150 метров. По предварительным подсчетам, ремонт будет идти около трех недель. При этом подрядчик отметил, что при вскрытии стыковочных зон с деформационными швами могут быть выявлены дефекты, которые потребуют дополнительного времени для устранения.

Напомним, что огромные пробки образовались на въезд в Нижний Новгород из-за ремонта Борского моста. В утренний час пик пробка из машин растягивается на 10 километров, людям приходится тратить в пути в несколько раз больше времени, чем обычно.

По состоянию на 8:50 23 сентября, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», пробка растянулась от моста и до самой развязки в Неклюдово.