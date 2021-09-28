63 медали завоевали нижегородские спортсмены на чемпионате и первенстве ПФО по плаванию Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

63 медали разного достоинства завоевали нижегородские спортсмены на чемпионате и первенстве ПФО по плаванию. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Чемпионат и первенство ПФО по плаванию проходил в Саранске. В нем приняли участие более 600 спортсменов из 14 регионов России. Команда нижегородцев в составе 80 спортсменов завоевала 24 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовую медаль.

Самое большое количество медалей на индивидуальных дистанциях принесли команде сильнейшие нижегородские спортсмены Елена Богомолова (МБУ «СШ «Нижегородец») и Иван Баленков (МБУ «СШ «Нижегородец»). Елена Богомолова завоевала шесть золотых медалей. На счету Ивана Баленкова шесть медалей и юношеский рекорд Нижегородской области на дистанции 400 метров в комплексе.

Как отметили в департаменте физической культуры и спорта, первенство является отборочным на всероссийские соревнования в «Резерв России».

Напомним, что Нижегородские конькобежцы завоевали 12 медалей разного достоинства на Всероссийских соревнованиях.

Так, команда Нижегородской области, в составе воспитанников МБУ СШ Сормово» им.Ю.П. Круглова, завоевала 3 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «На призы конькобежного центра «Коломна».