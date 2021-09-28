Нижегородцу вернули почти 19 тысяч рублей переплаты за горячую и холодную воду

Госжилинспекция выявила и пресекла нарушения в начислении платы за коммунальные услуги по горячему и холодному водоснабжению. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в ГЖИ обратился житель Сормовского района Нижнего Новгорода просьбой провести проверку начислений за водоснабжение. Он жаловался на высокую плату за коммунальные услуги по горячей и холодной воде. По факту обращения Государственная жилищная инспекция провела внеплановую документарную проверку ЖСК №421.

Как сообщили в ГЖИ, в результате собственнику был произведен перерасчет на общую сумму 18 990 рублей 96 копеек.

- В ходе проверки было выявлено нарушение норм действующего законодательства: при наличии индивидуальных приборов учета расчет размера платы за указанные коммунальные услуги производился, исходя из норматива потребления. По итогам проверки ЖСК №421 было выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Предписание исполнено в полном объеме, - сообщила начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алена Новикова.

В итоге, жителю Сормовского района выполнили перерасчет начислений и возвратили плату за коммунальные услуги по горячему и холодному водоснабжению.