Количество повреждений на сетях Теплоэнерго снизилось на 5% в сравнении со стартом отопительного сезона прошлого года.

В течение первых пяти дней с официального старта отопительного сезона 2021-2022 годов АО «Теплоэнерго» перешло на зимний режим работы. В настоящее время предприятие осуществило подачу ресурса до границы эксплуатационной ответственности ко всем объектам, готовым к приему теплоносителя в зоне своей ответственности в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.

«Впервые за последние 10 лет в этом году у нас самый короткий межотопительный период - всего 127 дней, как правило, обычно летний период длиннее – в среднем, 145 дней. Кроме того, подготовка к празднованию юбилея города также внесла свои коррективы. В условиях сжатых сроков все необходимые регламентные работы и на сетях, и в котельных были своевременно завершены. При этом количество повреждений на старте отопительного сезона снизилось на 5%», - сообщил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

В течение первых пяти дней с официального старта отопительного сезона 2021-2022 годов АО «Теплоэнерго» перешло на зимний режим работы.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября. Согласно документу, подача тепла сначала осуществляется в детские и лечебные учреждения, учебные заведения, многоквартирные жилые дома, а затем в общественные здания и промпредприятия.