Новую теплотрассу разобрали ради спасения бездомной кошки в Кстове

Рабочие достали кошку, замурованную в системе новой теплотрассы в Кстове. Об этом сообщил глава МСУ Андрей Чертков на своей странице в Instagram.

По его словам, кошка забралась погреться в один из коридоров рядом с трубой, и по какой-то причине не услышала шум строительной техники.

- В итоге, котяра все-таки решила выйти: пробралась по подземному коридору и нашла место, где брезжил свет, но, разумеется, сама вылезти не смогла. Порядчикам нашим спасибо, вернулись аж с краном! Разобрали бетонный «пазл», выпустили животное, - сказал он.

Чертков добавил, что кошка жива и здорова. Также он поблагодарил всех, кто принимал участие в спасательной операции.

По словам местных жителей, кошка бездомная и любит гркться на определенном участке тепротрассы.

Подробнее о спасении животного читайте в новом материале «Комсомолки».