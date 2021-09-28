Первый открытый фестиваль сольного и ансамблевого музицирования стартует в Нижнем Новгороде Фото: управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Уже в этот четверг, 30 сентября 2021 года, в Нижнем Новгороде начнется первый открытый фестиваль сольного и ансамблевого музицирования «Созвучие NN». Об этом сообщает администрация Московского района.

Фестиваль будет приурочен ко Дню музыки и Дню учителя. В неи примут участие более 150 преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств Нижнего Новгорода, Нижегородской области и других регионов.

Кроме того, все музыканты смогут продемонстрировать свое мастерство в различных номинациях: вокал, ансамблевое пение и инструментальное исполнительство.

Принять участие смогут те творческие коллективы и солисты, которые успели подать заявку в оргкомитет до 22 сентября 2021 года.

Фестиваль предполагает два формата участия - очный и online - видеозапись. Очная часть фестиваля состоится 4 октября 2021 года в 14.00 в концертном зале МБУ ДО «ДМШ №17» по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Героев, 62.

Организатором мероприятия выступила детская музыкальная школа №17 им. А. Цфасмана. В оргкомитет фестиваля вошли директор МБУ ДО «ДМШ №17 им. А. Цфасмана» Владимир Бунегин, заместитель директора по учебной - воспитательной работе Татьяна Волковская и заведующая отделением «оркестровые инструменты» Сабина Водопьянова.