Депутаты Думы проверили строительство детских садов в трех районах Нижнего Новгорода

Депутаты Думы проверили ход строительства детских садов в трех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Городской Думы города Нижнего Новгорода.

Так, 27 сентября 2021 года состоялось выездное совещание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре.

Председатель городской Думы Олег Лавричев, а также директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов и генеральный директор муниципального учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» Сергей Шемчук проверили ход строительства трех детских дошкольных учреждений в Советском, Канавинском и Автозаводском районах.

Они осмотрели строящиеся детские сады на улице Романтиков в ЖК «Новая Кузнечиха» на 320 мест, на улице Генерала Зимина на 220 мест и на Красноуральской улице на 162 места. Строительство объектов осуществляется в рамках национального проекта «Демография».

- Основной причиной, которая привела к снижению темпов выполнения работ в текущем году, стало удорожание строительных материалов и приостановка их поставок. Скорее всего, по детскому саду в ЖК «Новая Кузнечиха» придется увеличивать контрактные сроки или каким-то образом помогать обеспечению подрядчика необходимыми для строительства материалами. Потому что сейчас работа фактически стоит на месте, – прокомментировал результаты осмотра Олег Лавричев.

В строящихся детских садах на улицах Красноуральская и Генерала Зимина, по оценкам участников совещания, ситуация не такая критичная.

- Общая проблема подрядчиков на данных объектах – значительный рост стоимости строительных материалов. Отставание работ по строительству садика в Автозаводском районе вызвано объективными сложностями, возникшими при производстве земляных работ и устройстве фундамента, – отметил Михаил Иванов.

Председатель профильной комиссии пояснил, что по всем детским садам все сезонные работы должны выполнить до конца декабря.