Газель опрокинулась и перекрыла дорогу на Южном обходе Нижнего Новгорода

Пострадавших и погибших нет. Фото: скрин из видео. Источник: https://www.instagram.com/chp_nizhnynovgorod/

Утром 28 сентября сотни машин встали в пробке на Южном обходе Нижнего Новгорода из-за ДТП. Как оказалось, после контрольного поста ДПС в Доскино, проезжая по виадуку в сторону Богородска, на дороге опрокинулась газель. Такой информацией в социальных сетях поделились очевидцы, выложив видео с места событий.

- Мда.. Долго всем придется стоять, - написал нижегородец Никита Краев.

ДТП произошло в восемь утра на 416 километре трассы М7 «Волга», соединяющей Москву и Уфу. Водитель автомобиля ГАЗ 37054 не смог справиться с управлением, что привело к опрокидыванию.

- В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, пострадавших и погибших нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В текущий момент в ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

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