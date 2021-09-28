Умер председатель таджикской общины Нижнего Новгорода Мутрибшо Мирзоев

В Нижнем Новгороде ушел из жизни председатель таджикской общины Мутрибшо Мирзоев. Ему был 61 год. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мутрибшо Мирзоев родился в 1960 году в Таджикистане. После окончания школы был призван в армию – службу проходил в городе Кстово Горьковской области, после чего выучился в техникуме по специальности «самолетостроение» и стал работать на авиационном заводе. В 90-е ушел в бизнес и возглавил таджикскую диаспору в Нижнем Новгороде.

Соболезнования в связи с утратой выразил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Мутрибшо Юсуфшоевич был открытым и доброжелательным человеком, всегда стремился помогать людям. В его лице, к большому сожалению, Нижний Новгород и Нижегородская область потеряли деятельного и отзывчивого человека, который много сделал для укрепления межнациональных взаимосвязей в нашем городе, - отметил мэр.