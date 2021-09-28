Режим ЧС введен в Нижегородской области с 23 сентября из-за гибели урожая. Фото: Мария ЛЕНЦ

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Нижегородской области с 23 сентября. Соответствующий указ подписал губернатор региона Глеб Никитин – документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, причиной введения режима ЧС стала гибель урожая сельскохозяйственных культур, вызванная неблагоприятными природными явлениями: засухой и суховеями в вегетационный период.

Министерству сельского хозяйства региона поручено разработать план для снижения последствий от чрезвычайной ситуации, а к проведению соответствующих мероприятий привлечь силы и средства сельхозпроизводителей - отраслевых организаций и фермерских хозяйств.

В указе уточняется, что режим ЧС введен на территории всей Нижегородской области. В ближайшие полторы недели нижегородские аграрии будут подсчитывать ущерб, нанесенный засухой.