В Афонино завалило грунтом двух мужчин, копавших траншею. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Кстовском районе завалило грунтом двух мужчин, копавших траншею около частного дома в деревне Афонино. Один из них погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, трагедия произошла 28 сентября около 11 часов.

- Мужчины копали траншею на придомовой территории на улице Родниковой, произошел обвал грунта, - пояснили в ведомстве.

К месту ЧП были направлены службы экстренного реагирования, в том числе аварийно-спасательный отряд.

- По прибытию на место установлено, что под завалами находятся два человека. Проводятся работы по их извлечению, - рассказали в МЧС.

Оба пострадавших – мужчины в возрасте 34 лет. Один из них скончался на месте, другого удалось извлечь из-под завалов живым. Его передали медикам скорой помощи.