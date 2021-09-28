Новая современная площадка для выгула собак появилась в Советском районе. Об этом сообщает администрация Советского района.

На территории, по адресу ул. Богородского, дом 7, корпус 1, находится большое количество элементов для дрессировки питомцев, среди которых горка, взятие высоты, лабиринт, пеньковая дорожка, качалка, проходная труба. Для удобства хозяев собак предусмотрены парковые скамьи. По словам главы администрации Советского района Сергея Колотова при оборудовании площадки подрядчик уделил внимание мерам по обеспечению безопасности животных и их владельцев.

- Углы и торцы всех элементов отшлифованы и скруглены. Все тренажёры имеют металлические основания. Опоры навеса для большей прочности выполнены из клеёного бруса, - рассказал глава района. По просьбам местных жителей площадку снабдили догдиспенсером.

Напомним, что обустройство воркаут-площадки и площадки для выгула собак началось на бульваре в микрорайоне «Щербинки-1» в Нижнем Новгороде.

Кроме того, на уже огороженной площадке для выгула собак площадью 260 кв. метров установят элементы для дрессировки животных, среди них трамплин, слалом, бум, большая вышка, малый и средний барьеры и барьер-покрышка. Также на ее территории появятся урны и дог-диспенсеры