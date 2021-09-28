Еще у 546 нижегородца диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 28 сентября 2021 года, всего с начала пандемии 168 545 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 400 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 546 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 154 484 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 553, а за последние сутки тридцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (14 021) и г. Бор (8 585), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (338) и Спасском районах (323). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 980), за прошедшие сутки там выявили 22 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 541 новых случаев), Санкт-Петербург (1 530 новых случаев) и Московская область (1 450 новых случаев).

По данным на утро 28 сентября, в Нижегородскую область поступило 1 520 877 доз вакцины, всего привито 1 014 065 нижегородцев, из них второй компонент получили 953 753 человека.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.