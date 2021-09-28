В Нижегородском районе установят 15 новых остановок

15 новых остановочных павильонов установят в Нижегородском районе по поручению главы города Юрия Шалабаева. Об этом сообщает администрация Нижегородского района.

- Установка новых остановочных павильонов ведется с учетом всех необходимых технических требований. Они оборудуются прочным стеклом, лавочками для ожидания и крышами. Мы очень надеемся на бережное отношение к новым объектам со стороны нижегородцев, ведь все это делается для их же удобства и комфорта, - заявил начальник управления содержания территории администрации Нижегородского района Константин Лицов.

На сегодняшний день уже установили 12 конструкций: остановки «Черниговская», «Маслякова» (в направлении к улице Ильинской), «Святой колодец», «Лодочная станция», «Парк Победы», «Деревня Печеры», «Слобода Подновье» (в направлении к Нижне-Волжской набережной), «5-й микрорайон Верхних Печер», «Верхние Печеры», «Улица Богдановича» (в направлении к улице Верхне-Печерской), а также «Верхние Печеры» и «Улица Богдановича» (в направлении к Казанскому шоссе).

Скорое начнется уже второй этап установки павильонов на остановках «Академическая» на Казанском шоссе у дома №6А, а также на улице Усилова рядом с домом №1 и на улице Германа Лопатина напротив дома №3.