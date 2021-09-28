Прямые рейсы в Махачкалу запустили из Нижнего Новгорода

Авиаперелеты в Республику Дагестан из Нижнего Новгорода открываются из аэропорта имени В. П. Чкалова. Это новое направление полетов, ранее прямых регулярных рейсов из Нижнего Новгорода в Махачкалу не было. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино».

Новые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу будут совершаться со 2 ноября дважды в неделю – по вторникам и субботам. Полеты планируются на самолетах «Embraer» вместимостью до 110 человек.

К выполнению полётов в этом направлении приступит авиаперевозчик «Nordwind».

Вылеты по вторникам и субботам из Нижнего Новгорода в 12:40, прибытие в главный аэропорт Республики Дагестан – в 15:05. Обратные рейсы запланированы на 16:05, прибытие в Международный аэропорт имени В.П. Чкалова – в 18:30.

Напоминаем, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Также на территории аэропорта необходимо ограничить свое время пребывания до двух часов и минимизировать количество сопровождающих людей.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании.

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