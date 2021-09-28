Режим чрезвычайной пожароопасности сохранится в Нижегородской области с 28 сентября по 2 октября

Чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников ожидается в Нижегородской области с 28 сентября по 2 октября. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
На территории области прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
МЧС рекомендует соблюдать запрет на посещение лесов. Жителям не стоит жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не сжигать мусор около лесов и не разводить костры в лесах. Также не рекомендуется курить, бросать спички и окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу.
При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.
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