ПГК увеличила спектр логистических услуг для нижегородского металлургического завода.

В России увеличилось количество грузовых железнодорожных перевозок. В связи с этим многие операторы грузовых вагонов решили оказывать спектр дополнительных услуг. Так, Первая грузовая компания (ПГК) вводит комплексную программу сервисного обслуживания для Выксунского металлургического завода (ВМЗ), который находится в Нижегородской области.

Новая комплексная программа направлена не только на то, чтобы предоставлять вагоны под погрузку товара, но и на удовлетворение всех логистических потребностей предприятия.

Директор нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный сообщает: «Мы работаем с ВМЗ больше 10 лет и знаем, насколько важна для клиента качественная логистика. Новая программа предполагает ежедневное проведение оперативных встреч, на которых можно узнать о потребностях партнера, выявить проблемы и предложить оптимальные решения для их устранения».

Залужный сказал, что к новым услугам относится организация ритмичной выгрузки вагонов с дальнейшей загрузкой и быстрая передача подвижного состава на примыкающую станцию общего пользования Навашино согласно графику работы вывозных локомотивов. Он также добавил, что это сократит продолжительность и число маневровых работ и позволит ускорить отправку груза.

В России увеличилось количество грузовых железнодорожных перевозок.

Также стало известно, что ранее увеличила погрузку и Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО "РЖД"), которая связывает Центральный, Северо-Западный и Северный регионы РФ с Поволжьем, Уралом и Сибирью. ГЖД с января по август текущего года произвела погрузку около 20 миллионов тонн груза, что на 6% больше по сравнению с таким же периодом 2020 года. За 8 месяцев на ГЖД возросла погрузка нефти и нефтепродуктов, цемента, черных металлов, лесных грузов, химикатов и промышленного сырья.