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Общество28 сентября 2021 8:49

Нижний Новгород встал в пробках вечером 27 сентября

Особенно были загружены дороги в центре
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Большие пробки образовались на дорогах Нижнего Новгорода вечером 27 сентября. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивал дорожную обстановку в семь баллов, пишет newsroom24.

Особенно большое скопление машин наблюдалось в центральной части города. Заторы были на улицах Белинского, Ошарской, Горького, Тимирязева, Ванеева, Звездинке и других. Большая пробка образовалась на проспекте Гагарина в сторону Щербинок – причиной тому стала авария.

В заречной части города водители также испытывали затруднения. Красным цветом на карте значились проспект Ленина, Сормовское шоссе, улицы Коминтерна, Коммуны и бульвар Юбилейный.

Напомним, большие пробки в часы пик наблюдаются в последнее время и на въезде в Нижний Новгород со стороны Бора. Из-за ремонта Борского моста затор иногда достигает десяти километров.