Нижегородцы могут получить перерасчёт за грязную воду из крана

Жители районов Нижнего Новгорода, в чьих домах течёт грязная вода из крана, могут обратиться за перерасчётом. В АО "Теплоэнерго" рассказали, что такую заявку должна подать жилищная организация, обслуживающая дом.

– Прежде всего, потребителю необходимо зафиксировать факт предоставления услуги ненормативного качества, подав обращение в свою домуправляющую компанию (ТСЖ, ТСН). Далее жилищная организация проведёт проверку качества воды на вводе в дом совместно с представителем АО "Теплоэнерго". На основе составленного акта будет рассмотрен вопрос о перерасчёте, – пояснили в компании.

А также подчеркнули, что Теплоэнерго поставляет теплоноситель на границу эксплуатационной ответственности, то есть до стены дома.

– За качество работы внутридомового оборудования отвечают домуправляющие компании, – резюмировали в Теплоэнерго.

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