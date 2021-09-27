13-летний Максим Жуков пропал в Дзержинске. ФОТО: ПСО ВОЛОНТЕР НН

13-летний Максим Жуков пропал в городе Дзержинске Нижегородской области сегодня утром, 27 сентября. Как сообщает "ПСО ВОЛОНТЕР НН", мальчик ушёл в школу около 08:00, после чего о его местонахождении ничего не было известно. Поисковый отряд открыл поиски и просит добровольцев о помощи прямо сейчас.

Приметы Максима: рост 160 см, тёмные волосы, худощавое телосложение, шрам под носом.

Был одет: синие джинсы, чёрная куртка, чёрно-красные кроссовки на белой подошве. При себе имел коричневый рюкзак.

Сбор волонтёров на поиски ребёнка открыт, необходимая форма одежды – рассчитанная на город и лес, по погоде. С собой желательно иметь фонари, воду, горячие чай или кофе, рации, маски и перчатки медицинские, тёплую одежду, дождевики и прочее.

– Очень нужны люди и машины! – просит поисковый отряд.

Добровольцы могут обратиться по телефону 89103930508 к инфоргу поисков (Мелисса).

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