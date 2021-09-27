45 млн рублей поступили в бюджет Нижнего Новгорода от уплаты административных штрафов

Почти 45 миллионов рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода от уплаты штрафов за административные правонарушения по итогам первого полугодия 2021 года. Этими сведениями поделился начальник управления административно-технического и муниципального контроля мэрии города Иван Соловьёв.

По его словам, 63 442 факта нарушения были выявлены в сфере благоустройства за первые шесть месяцев 2021 года.

– В ходе профилактических мероприятий устранили 56 750 нарушений, что составило 88,3% от их общего числа, – конкретизировал он. – По итогам 2020 года было устранено практически 100% от общего количества нарушений в сфере благоустройства. А сумма уплаченных штрафов за административные правонарушения, поступившая в бюджет, составила 91 376 900 рублей.

В том числе на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции Нижнего Новгорода подняли вопрос мер повышения эффективности работы по противодействию коррупции в сфере образования:

– Для этих целей организована работа с гражданами через электронную почту и в рамках "горячих линий", – рассказал директор департамента образования Владимир Радченко. – С 1 января по 20 июня 2021 года по электронной почте получено 1 235 обращений граждан. Сотрудники департамента провели по ним необходимую работу и не выявили коррупционную составляющую.

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