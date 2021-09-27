12 заявок на строительство одобрил земельный совет Нижнего Новгорода

12 заявок на выделение земельного участка под строительство одобрил совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области сегодня, 27 сентября. В частности, на строительство нового корпуса школы №97 в Ленинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Объём инвестиций в строительство школьного корпуса составил 583,87 миллиона рублей, площадь выделенного земельного участка – 11 500 квадратных метров. Срок завершения строительства – один год. Заявку подавало МКУ "ГлавУКС г. Нижнего Новгорода".

В том числе одобрена заявка на строительство Троицкой церкви на улице Рождественской на участке в 500 квадратных метров. На это уйдут 120 миллионов инвестиций. Работы продлятся семь лет.

– Летом 2021 года прошла процедура реквизиции в отношении заброшенного здания на улице Рождественской, 10А. Более 20 лет оно представляло угрозу жизни и здоровью людей, а также заметно портило знаковый туристический маршрут, – заметили в правительстве. – Аварийное здание снесли. Теперь мы восстановим историческую справедливость и воссоздадим исторический облик улицы Рождественской: на этом месте построим Троицкую церковь, первые упоминания о которой относятся к 1621 году.

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