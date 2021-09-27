Михаил Гапонов сменил Евгения Лебедева на посту председателя совета директоров «НИТЕЛа»

Экс-председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев покинул пост председателя совета директоров ПАО «НИТЕЛ». Информация об этом размещена на сайте предприятия в разделе «Раскрытие информации».

Такое решение было принято на заседании совета директоров, состоявшемся 24 сентября. Участники заседания рассмотрели письменное уведомление Евгения Лебедева об отказе от полномочий председателя и члена Совета директоров ПАО «НИТЕЛ», и поддержали его единогласно.

Новым председателем совета директоров ПАО «НИТЕЛ» избран Михаил Гапонов.

Напомним, на пост председателя совета директоров «НИТЕЛа» Евгений Лебедев был избран в ноябре прошлого года. Михаил Гапонов тогда получил пост его заместителя.

Ранее сообщалось, что Евгений Лебедев был избран депутатом Государственной Думы от Нижегородской области по Приокскому округу.