Дровяную печь и детскую площадку установят на Нижегородской ярмарке осенью 2021 года

Настоящую дровяную печь и детскую площадку установят на территории Нижегородской ярмарки в Нижнем Новгороде осенью 2021 года. Об этом "Комсомольской правде" рассказали в АНО "Центр 800".

Детская площадка будет состоять из труб. В настоящее время она проходит сертификацию. Конструкцию установят до конца октября слева от Главного ярмарочного дома, где в настоящий момент находится павильон "Ярмарочная баба".

Печь разместят справа от Главного ярмарочного дома уже в ближайшее время.

– Поскольку малые архитектурные формы изготавливаются по индивидуальным эскизам, потребовалось дополнительное время на её [печи] создание. Печь станет не только украшением обновлённой территории ярмарки: вокруг неё можно будет проводить небольшие мероприятия, а в холодное время – посушить варежки и погреться, – добавили в "Центре 800".

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