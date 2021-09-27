Дровяную печь и детскую площадку установят на Нижегородской ярмарке осенью 2021 года

Настоящую дровяную печь и детскую площадку установят на территории Нижегородской ярмарки в Нижнем Новгороде осенью 2021 года. Об этом "Комсомольской правде" рассказали в АНО "Центр 800".
Детская площадка будет состоять из труб. В настоящее время она проходит сертификацию. Конструкцию установят до конца октября слева от Главного ярмарочного дома, где в настоящий момент находится павильон "Ярмарочная баба".
Печь разместят справа от Главного ярмарочного дома уже в ближайшее время.
– Поскольку малые архитектурные формы изготавливаются по индивидуальным эскизам, потребовалось дополнительное время на её [печи] создание. Печь станет не только украшением обновлённой территории ярмарки: вокруг неё можно будет проводить небольшие мероприятия, а в холодное время – посушить варежки и погреться, – добавили в "Центре 800".
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