Олег Лавричев: «Всестороннее развитие каждого ребенка – наша общая задача»

Дорогие воспитатели, работники дошкольных учреждений и ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня мне хочется сказать вам особые слова благодарности за то, что для вас не бывает чужих детей. Вы как никто другой знаете, что судьба маленького человека зависит от мудрости и терпения взрослых, от умения принять и полюбить его таким, каким он пришел в этот мир. Значит, каждый свой трудовой день вы вновь и вновь проживаете моменты становления личности, а это требует бесконечной душевной отдачи.

Вам доверяют свои первые секреты и переживания малыши, к вам идут за мудрым советом родители. Только подумайте, какое счастье для человека, когда можно доверить самое ценное – ребенка, не только не беспокоясь за него, но зная, что за время, проведенное с воспитателем, он приумножит свои навыки и знания. И эту возможность дарите нам вы!

Всестороннее развитие каждого ребенка – наша общая задача. В рамках национального проекта «Демография» в Нижнем Новгороде ведется системная работа по строительству и реконструкции детских садов, укреплению их материальной базы, внедрению современных программ.

Выражаю вам глубокую признательность за ваше педагогическое мастерство и заботу о детях и от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!