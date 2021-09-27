Фигурку пухлого кота установили в центре Нижнего Новгорода

Фигурка пухлого кота установили на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили участники сообщества «Мой Нижний Новгород» в соцсетях.

Кота «усадили» на лавочку у дома №21, что недалеко от трамвайных путей. В левой лапке он держит QR-код. Подписчики сообщества угадали в нем забавного кота из стикеров в соцсетях, с которым уже появилось множество мемов.

- Не пухлый кот, а СберКот! – написал Ярослав Масленников в комментариях.

Другая участница сообщества заметила, что котика быстро украдут, а в комментариях люди будут шутить по поводу его «побега». Совсем недавно в центре города на Почаинском бульваре пропала фигурка мышонка-пушкаря.

- Какое чудо! Лишь бы не поломали, как всегда, - заметила Наталия Захарова.

Кстати, это уже не первый мемный персонаж в областном центре. Ранее на лавочке в ТРК «НЕБО» установили фигурку «Ждуна».

А еще в Нижнем Новгороде появилось граффити по мотивам фильма «Звездные войны».