Неизвестный сбил двух человек на пешеходном переходе улицы Белинского 26 сентября Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Двух пешеходов, переходящих дорогу на зелёный свет, сбил неизвестный водитель на улице Белинского в Нижнем Новгороде. Происшествие случилось вчера, 26 сентября. После наезда на пешеходов водитель скрылся с места ДТП. Сведениями об инциденте поделились в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, ДТП случилось около 19:21 возле дома 104 по улице Белинского.

– Неустановленный водитель, при повороте направо, не предоставил преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть под разрешающий сигнал светофора, и совершил на них наезд, – рассказали в МВД.

В результате пострадали 43-летняя женщина и 14-летняя девочка. Обе они самостоятельно обратились в больницу, где были осмотрены и отпущены домой.

– В настоящее время полицейские устанавливают водителя, совершившего наезд, – резюмировали в ведомстве.

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