Олег Лавричев: «Этой книгой мы открываем для себя другого Горького»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в презентации книги «Трепет таланта. Максим Горький и мастера народных художественных промыслов», которая состоялась 24 сентября 2021 года в Нижегородской государственной областной детской библиотеке им. Т.А. Мавриной.

Проект приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода и реализован при поддержке «Центра 800».

В презентации приняли участие генеральный директор Фонда развития НХП Нижегородской области Николай Смирнов, директор Государственного ордена Почета музея А. М. Горького Лариса Моторина, почетный гражданин Нижнего Новгорода Николай Пугин, руководитель департамента специальных проектов «Центра 800» Екатерина Чудакова и создатели книги.

Как отметил Николай Смирнов, книга крайне актуальна благодаря новой, ранее не публиковавшейся информации.

«Когда мы готовились к юбилею со дня рождения Алексея Максимовича Горького, меня пригласили в оргкомитет. Я думал: как увязать промысли с именем Максима Горького? Не было совершенно никакой информации. Я обратился к краеведам нашего региона с предложением найти материалы», - рассказал он об истории создания книги.

«Книга состоит из пяти разделов и каждый раздел – это открытие истории, связанное с народными художественными промыслами, и открытие Максима Горького как личности. Например, кто бы мог подумать, что Горький является одним из организаторов нынешней фабрики хохломской росписи в Семенове. Архивы нам все это дали», - рассказал Николай Смирнов, поблагодарив работников музея Максима Горького и краеведческих музеев Семенова и Ковернино за работу над книгой.

«Сегодняшнее событие, можно сказать, историческое, - подчеркнул Председатель городской Думы, член попечительского совета Фонда развития НХП Нижегородской области Олег Лавричев. - Мы открываем для себя другого Горького. Сегодня мы понимаем, что его творчество - это не только вклад в мировую литературу, а сам писатель - не только «Буревестник революции». Горький - активный гражданин, общественный деятель, созидатель гражданского общества. Он с детства любил и интересовался всем, что связано с НХП, часто бывал на ярмарках. Дружил с мастерами, которых называл богатырями русской сказочной красоты, и много делал для того, чтобы поддерживать эту самобытность - как мы сегодня говорим, культурный код».

Олег Лавричев, поблагодарив создателей книги за проект, пожелал им творческого настроения и выразил уверенность, что он будет не последним.

От имени администрации Нижнего Новгорода и депутатов городской Думы Олег Лавричев вручил генеральному директору Фонда развития НХП Николаю Смирнову Памятный знак «800 лет городу Нижнему Новгороду».

Напомним, в сквере «Ковалихинский» при участии депутатов городской Думы был установлен памятник Максиму Горькому.

Справка:

Книга «Трепет таланта. Максим Горький и мастера народных художественных промыслов» впервые систематизирует и обобщает материал о вкладе Максима Горького в возникновении уникального народного художественного промысла «Хохлома» в Нижегородском крае и о поддержке писателем мастеров народного искусства, среди которых – художник Г.П. Матвеев.