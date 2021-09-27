Пуск тепла в Дзержинске проходит без нарушения нормативов

По данным на 27 сентября теплоноситель подан на 97% жилфонда города. В тех домах, где тепла еще нет, ведутся пусконаладочные работы. Для поддержания нормативных параметров теплоносителя и недопущения завоздушивания внутридомовых систем действия специалистов управляющих компаний по запуску каждого дома координируются с теплоснабжающими организациями.

«Запуск системы теплоснабжения города происходит поэтапно. От включенных котельных и теплопунктов горячая вода подается в распределительные сети и через них поступает к домам. Причинами холодных батарей в квартирах в большинстве случаев являются воздушные пробки во внутридомовых стояках. Управляющие компании отслеживают подобные случаи и стравливают воздух, чтобы устранить проблему. Это значительный объем работы, который выполняется в сжатые сроки. Инженеры и слесари управляющих компаний работают практически в круглосуточном режиме, без выходных», - пояснил директор УК «Управдом» Александр Борисов.

Количество домов, в которые осуществляется подача теплоносителя, увеличивается с каждым часом. Переход к работе в холодное время года в городе производится без нарушения нормативных сроков. Тем не менее, в ходе всей кампании по пуску тепла на горячих линиях управляющих компаний отмечается рост количества обращений жителей.

«Управляющие компании должны фиксировать все обращения и реагировать на них. Запуск системы отопления – это именно тот этап работы, который показывает, насколько хорошо отлажено взаимодействие, найдено взаимопонимание между управляющей компанией и жителями. Телефоны горячих линий должны быть доступны, информация, сообщаемая диспетчерами, должна соответствовать ситуации. Ежедневно управляющие компании должны публиковать адреса многоквартирных домов, где они завершили работы полностью. Работа управляющих компаний города должна быть максимально открытой и прозрачной для проживающих в каждом доме людей», - сказал заместитель главы города Денис Дергунов.

Напомним, 10 сентября в ходе совещания с управляющими кампаниями и ТСЖ под председательством главы города Дзержинска председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил существующую проблему взаимодействия управляющих компаний с жителями. По итогу совещания глава города Дзержинска Иван Носков поручил управляющим компаниям создать единый Информационный центр, который будет принимать и обрабатывать все обращения жителей независимо от того, какая управляющая компания или ТСЖ занимается обслуживанием дома.