Олег Лавричев принял участие в открытии памятника Владимиру Далю

24 сентября 2021 года Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, сопредседатель Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий Олег Лавричев принял участие в открытии памятника-бюста создателю «Толкового словаря живого великорусского языка», русскому писателю, лексикографу и военному врачу Владимиру Ивановичу Далю. Бронзовый монумент на мраморном постаменте установлен на Верхне-Волжской набережной около дома № 24 по улице Минина.

В торжественной церемонии приняли участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, ректор НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Жанна Никонова, заведующий кафедрой русской филологии и общего языкознания НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Михаил Грачев и скульптор Владимир Кокурин.

«Я, как и многие из присутствующих, считал, что основное дело Владимира Ивановича Даля – создание «Толкового словаря живого великорусского языка», в котором собрано около 200 тысяч слов с толкованиями. Работу над словарем он проводил на нижегородской земле, будучи управляющим Нижегородской удельной конторы. Понимая, что знания и таланты Владимира Ивановича были гораздо шире, мы не знаем, каким активным и деятельным гражданином и нижегородцем он был. Он участвовал в развитии Нижегородской ярмарки, открытии бесплатных школ и больниц, профтехучилища. Владимир Иванович принимал активное участие в организации народного ополчения во время Крымской войны. В сфере своих знаний и компетенций он был человеком очень широкого кругозора. Множество профессий и талантов соединялось в этой уникальной личности», – рассказал Олег Лавричев.

«Нижний Новгород – город, где живет и развивается великий и могучий русский язык. Владимир Иванович Даль для всех россиян является символом нашего языка. Соединение деятельных людей привело к тому, что Нижний Новгород обрел такую жемчужину и стал сердечным хранилищем любви к русскому языку», – отметила Жанна Никонова.

Ольга Петрова подчеркнула, что, когда мы помним великие имена нижегородской земли, тех людей, которые внесли огромный вклад в развитие всей России, это и есть элемент воспитания образом и примером.

Монумент установлен на Верхне-Волжской набережной

Почетное право открыть монумент было предоставлено министру образования, науки и молодежной политики Ольге Петровой, Председателю городской Думы Олегу Лавричеву и ректору НГЛУ Жанне Никоновой.

Павел Солодкий, один из инициаторов установки памятника, вручил Олегу Лавричеву Благодарственное письмо за вклад в работу по увековечению памяти Владимира Даля. «Сегодня Вы находитесь на той должности, которая позволяет изменить город. Ваши предшественники оставили после себя колоссальный труд. Сегодня Вы продолжаете его», – подчеркнул Павел Солодкий.

Напомним, Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде поддержал инициативу Фонда сохранения культурного наследия В.И. Даля об увековечении его памяти и установке памятника великому лексикографу.