Ещё 300 коек для лечения коронавируса запустили в Нижегородской области

Дополнительные 300 коек для лечения коронавирусных больных запустили в Нижегородской области сегодня, 27 сентября, о чём проинформировал заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram. Он подчеркнул, что доля тяжёлых пациентов с ковидом растёт.
– У нас нет другого выбора, кроме вакцинации, – заявил министр.
А также добавил, что за прошедшие выходные число больных, подключённых к аппаратам ИВЛ, возросло до 125 человек. По словам замгубернатора, все они не были привиты.
Напомним, по вчерашним данным, в Нижегородской области развернули 5,5 тысячи коек для коронавирусных. В каждой подобной новости Давид Мелик-Гусейнов призывает жителей региона вакцинироваться.
За последние сутки зафиксировано 538 новых случаев заражения COVID-19 среди нижегородцев.
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