Глеб Никитин поздравил победителей национального суперфинала Global Management Challenge, прошедшего в Нижнем Новгороде. ФОТО: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил победителей национального суперфинала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC), который на днях завершился в Нижнем Новгороде. Церемония прошла в недавно открытом после реставрации центре культуры "Рекорд".

В национальном финале участвовало свыше 60 команд, состоящих из предпринимателей, управленцев, государственных служащих, студентов и аспирантов. В Нижний Новгород они приехали из 40 регионов России. 15 команд были собраны из полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса "Лидеры России" и 10 команд – из участников Всероссийского молодёжного кубка по менеджменту "Управляй!". И конкурс, и кубок по менеджменту входят в платформу "Россия – страна возможностей".

Итоги соревнований таковы: в суперфинал вышли 8 команд профессиональной лиги и 8 команд – студенческой.

– В Нижегородской области уделяется особое внимание развитию человеческого потенциала, мы готовы делиться с регионами и международным сообществом своим опытом в этой сфере, – заявил Глеб Никитин. – Неслучайно одной из площадок чемпионата стал Корпоративный университет правительства региона – центр трансформации государственного управления, признанный одной из лучших кадровых практик в масштабах всей России.

Глава региона также пожелал российской команде достойно выступить на мировом финале, который стартовал в Нижнем Новгороде уже сегодня, 27 сентября.

– Борьба ожидается непростая: за мировое первенство по стратегии и управлению будет состязаться более 20 стран. Российские команды уже 6-й раз становились мировыми чемпионами. Надеемся на хороший результат и в этот раз, – подчеркнул Глеб Никитин.

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