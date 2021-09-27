32 случая добавления антибиотиков в мясо и молоко выявили в Нижегородской области

32случая добавления антибиотиков в животноводческую продукцию выявили в Нижегородской области за первые 8 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Управления регионального Россельхознадзора.

При проведении проверки качества и безопасности продукции были выявлен антибиотики тетрациклиновой группы, а также макролиды и фторхинолоны. Исследования проводили на базе референтного центра Россельхознадзора, а также в ФГБУ «ВГНКИ» и ФГБУ «ЦНМВЛ».

- Антибиотики выявлены в молоке сыром, готовой мясной продукции, мясных полуфабрикатах, мясе свинины, мясе говядины. По всем случаям выявления антибиотиков возбуждены дела об административном правонарушении, - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты выясняют причины появления антибиотиков в продукции, проводятся расследования.