Дровяную печь установят на Нижегородской ярмарке в 2021 году

Настоящая дровяная печь появится у Нижегородской ярмарки в скором времени, до конца 2021 года. Об этом заявила директор по стратегическому развитию Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина.

Она рассказывала и о тех арт-объектах, которые уже появились на ярмарке, подчеркнув, что такое наполнение сделало место подходящим не только для работы, но и для общения.

– Созданная площадка интегрировала в себя культурный код Нижнего, – отметила Елизавета Зубакина. – В честь Владимира Шухова, создателя ажурных конструкций водонапорной башни Всероссийской выставки 1896 года и опоры ЛЭП в Дзержинске, на Ярмарке появился арт-объект "Шуховская башня". Мой абсолютный фаворит – это "Бетанкуровский канал". А в зоне Expo перед Павильоном 2 недавно появился новый объект – подарок городу, скульптуры художника Дмитрия Аске. "Строители будущего" – триединство основных ролей в любом проекте, а именно организатора, архитектора и исполнителя.

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